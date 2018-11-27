شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا خاصا لتجهيز 8 لاعبين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع جونيور أجايى وأحمد فتحى ووليد أزارو ومحمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وعمرو السولية وعلى معلول لاعبو الأهلى لبرنامج تأهيلى خاص تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وخضع اللاعبون لتدريبات فى الجيم أعقبها تنفيذ جزء من البرنامج التأهيلى داخل ملعب التتش بالجزيرة. يذكر أن الأهلى يواجه المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم على ملعب السلام فى إطار مباريات الدورى العام.

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