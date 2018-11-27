شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز أزارو بعد استبعاده أمام المقاولون.. واختبار طبى للسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل وليد أزارو مهاجم الأهلى أداء تدريباته التأهيلية، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، والتى تتوقف على تخلص اللاعب من الآلام التى يعانى منها فى وجه القدم.

واشتكى أزارو من تورم فى وجه القدم، ويغيب عن المشاركة اليوم فى مباراة المقاولون العرب التى تقام فى السابعة مساء على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى العام، ويواصل أزارو استكمال برنامجه التأهيلى على ملعب التتش، ضمن مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة المقاولون، على أن يتحدد موقف اللاعب فى اختبار طبى جديد يخضع له على هامش مران الفريق غدا.

فيما يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق لفحص طبى فى مران الفريق غداً، لتحديد موعد مشاركته فى المران الجماعى، وانتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها حاليا، واشتكى السولية من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.

وخاض السولية، تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل، وقطع شوطا كبيرا فى طريق العودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى والمباريات الرسمية.

ويلتقى الأهلى اليوم مع المقاولون العرب على استاد السلام، فى إطار مواجهات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدورى العام، ويستأنف الفريق مرانه غداً بدون راحة.