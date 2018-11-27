شكرا لقرائتكم خبر عن علاء فهمى نائبا عن وزير الشباب والرياضة فى استقبال بعثة منتخب الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل، صباح اليوم، علاء فهمى مدير عام الهيئات بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن د.أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بعثة المنتخب القومى المصرى فى بطولة العالم للإنقاذ 2018 بمشاركة 45 دولة باستراليا بعد حصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 ميدالية برونزية.

جاءت نتائج البطولة على النحو التالى.. المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق تتابع الجرى "ماسترز"، أبطال السباق أحمد المغربى، تامر المغربى، رامى شلبى، كما حقق المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق السطح وبطل السباق اللاعب مروان العمراوى، المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق تتابع 4×90 متر جرى رجال، أبطال السباق أيمن السعيد، رامى شلبى، مصطفى طارق، عمر الطحان.

وفى المركز الثانى والميدالية الفضية فى سباق تتابع 4×90 متر جرى آنسات، أبطال السباق (يسرا دويدار - نانسى زكى - فريده مصطفى - لوجى طارق) . - المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطئ ( ماسترز ) بطلة السباق اللاعبة نانسى زكى ، و المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطىء بطل السباق اللاعب رامى شلبى.



نائب وزير الرياضة فى استقبال البعثة



بعثة الانقاذ