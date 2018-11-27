رياضة | "سيدات سلة الأهلي" يستأنف تدريباته مساء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدات سلة الأهلي" يستأنف تدريباته مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق سيدات سلة النادي الأهلي، التدريبات الجماعية للفريق في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على الصالة المغطاة بالنادي.

وكان إيهاب الألفي المدير الفني للفريق قد منح اللاعبات راحة سلبية أمس بعد الفوز على الصيد مساء الأحد.

ويستعد فريق سلة الاهلي للسيدات لمواجهة الجزيرة في الثامنة مساء غد الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري المرتبط لسلة السيدات.