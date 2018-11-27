كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي . وقام جروس بالإشادة بما قدموه في لقاء الجونة وطالبهم بالتركيز في لقاء الاتحاد في البطولة العربية للتاهل لدور ربع النهائي .

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .