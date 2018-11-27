رياضة | الأهلي يواجه 6 أكتوبر في دوري "مرتبط 98"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه 6 أكتوبر في دوري "مرتبط 98" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق مرتبط الشباب لكرة اليد مواليد ٩٨ بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام نظيره «٦ أكتوبر»، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة ٦ أكتوبر، ويسعى خلالها الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.

وأكد يحيى يوسف مدرب الفريق جاهزية اللاعبين لخوض المباراة على الرغم من وجود عدد من الإصابات، مشيرا إلى أن هناك تركيزا شديدا من جانب اللاعبين لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب.