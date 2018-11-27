رياضة | شيكابالا يؤجل العودة إلى مصر طمعا في الدولارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يؤجل العودة إلى مصر طمعا في الدولارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس شيكابالا لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليوناني البقاء في الخارج لنهاية الموسم الجاري وعدم توقيعه لأي ناد في يناير القادم بسبب الدولار.

ويرغب شيكابالا في الحصول على أكبر عائد مالي في السنوات القليلة المتبقية له في الملاعب في ظل انخفاض عقده مع الفريق الأبيض والذي كان يصل إلى 1000 جنيه بسبب خصم نسبة من مستحقاته لدفع غرامة نادي سبورتنج لشبونة.

ويرى الفهد الأسمر أن المقابل المادي في اليونان أكبر من الموجود في مصر بشكل مضاعف وهو ما جعله يعيد حساباته البقاء في أوروبا ، خاصة وأن العروض المتاحة له في السعودية ليست في المقدمة هناك وهو ما جعله يفكر بقوة البقاء في اليونان وتأجيل مناقشة العروض الموجودة في الدوري المصري إلى نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.