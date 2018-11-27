رياضة | يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

تقام اليوم قمة إسبانية إيطالية من العيار الثقيل بين ريال مدريد وروما يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.

يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين الفريقين في المجموعة السابعة رفقة سسكا موسكو وفيكتوريا بلزن، ومع نهاية الجولة الرابعة احتل الملكي الصدارة برصيد 9 نقاطٍ بفارق المواجهات المباشرة بينه وبين الجيالوروسي الوصيف بنفس الرصيد، فمباراة الذهاب التي جمعتهما في سانتياجو بيرنابيو انتهت بانتصار الميرينجي بثلاثيةٍ نظيفة، وجاء في المركز الثالث الفريق الروسي برصيد 4 نقاط متفوقاً على نظيره التشيكي

يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

مُني الفريقين بخسارتين في مباراتيهما الأخيرة في الدوري، فالملكي قابل إيبار في الجولة 13 من الدوري الإسباني وخسر منه بثلاثيةٍ نظيفةٍ في أول مباراة لسولاري بعد توقيعه على عقد مع البلانكوس، أما روما فقد خسر من أودينيزي في نفس اليوم وابتعد من جديد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي، وهذا يعني أن هذه المباراة تعني الكثير بالنسبة لكليهما،

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

إيسكو - توني كروس - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل

سيبدأ فيديريكو دي فرانشيسكو بأفضل عناصره المتاحة، وسيواصل الاعتماد على جوان جيسوس في قلب الدفاع بجانب فيديريكو فازيو لتعوض غياب اليوناني، وعلى ستيفان نزونزي في محور الوسط بدلاً من قائد الذئاب.

التشكيل | 4-3-3

روبين أولسين

أليكساندر كولاروف - جوان جيسوس - فيديريكو فازيو - أليساندرو فلورينزي

بريان كريستانتي - ستيفان نزونزي - لورينزو بيليجريني

ستيفان الشعراوي - إيدين دجيكو - جنكيز أوندير

يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

سيغيب عن روما بداعي الإصابة المدافع كوستاس مانولاس وقائد الفريق دانييلي دي روسي ومتوسط الميدان خافيير باستوري والجناح دييجو بيروتي رغم عودته للتدريبات

سيبدأ المدرب سولاري المباراة بالطريقة المعتادة له منذ تولي قيادة الملكي، وسيكون مُعوض متوسط الميدان البرازيلي زميله الألماني توني كروس، وبعد الأداء المُخيب لسيبايوس والفريق ككل في اللقاء الأخير ضد إيبار، قد يدفع الأرجنتيني بإيسكو كثالث في وسط الميدان لزيادة الفاعلية

روما - ريال مدريد 27-11-2018 (دوري أبطال أوروبا)

مباشر. مباراة روما وريال مدريد. دوري أبطال أوروبا - 27 تشرين الثاني 2018. دوري أبطال أوروبا - تابع مع الخليج 365 البث المباشر لمباراة كرة القدم بين روما و ريال مدريد .

يلا شوت Gareth Bale .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وروما | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD