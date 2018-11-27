رياضة | معتز البطاوي عن تأجيل الدوري: سيراميكا كليوباترا في خدمة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز البطاوي عن تأجيل الدوري: سيراميكا كليوباترا في خدمة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على قرار الاتحاد لكرة القدم، بتأجيل مباريات للفريق في دوري الدرجة الثانية، بسبب انضمام محمد جمال ظهير أيسر الفريق إلى منتخب مصر للكرة الشاطئية، الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في شرم الشيخ، في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وقال البطاوي: "قرار التأجيل كان مفاجيء بالنسبة لنا، كنا نستعد لخوض مباراة أبي صقل على ملعب المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، وفي الخميس التالي سنسافر إلى المنوفية لخوض مباراة جمهورية شبين".

وأضاف: "نحن ندعم الكرة المصرية في كافة النواحي الإدارية والفنية، ومن أهم أهداف تواجدنا، خدمة الكرة المصرية، بالطبع سعداء بانضمام أحد نجوم الفريق لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ولدينا 3 لاعبين في قطاع الناشئين مع المنتخبات المختلفة، وهدفنا القادم أن نقدم لاعبين للمنتخب الوطني".

واستطرد قائلا: "مصر تنظم وتشارك في البطولة الإفريقية للكرة الشاطئية، ويجب علينا أن ندعم المنتخب بكل ما نستطيع حتى نرفع اسم مصر عاليا، دعمنا نابع من الحس الوطني الكبير الذي نشعر به، ومساندتنا الدائمة لكل ما هو مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لاستغلال فترة التوقف القادمة أفضل استغلال، وأن نجهز أنفسنا بشكل أفضل لمواصلة تصدر المجموعة، وتحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود إلى الدوري الممتاز".