رياضة | جونسون وألونسو يتبادلان سيارتي فورمولا 1 وناسكار بالبحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون وألونسو يتبادلان سيارتي فورمولا 1 وناسكار بالبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل جيمي جونسون بطل سباقات ناسكار، 7 مرات، وفرناندو ألونسو بطل فورمولا 1، مرتين سياراتيهما في البحرين أمس الإثنين.

وقال السائق الأمريكي البالغ من العمر 43 عامًا، إنه الطرف الرابح من هذه الصفقة، وأكد جونسون أن سيارة مكلارين 2013 "تخلب العقل"، فيما يتعلق بالمكابح والتسارع.

بينما وجد ألونسو السيارة شيفروليه، التي تحمل الرقم 48 التابعة لفريق هندريك "لمحة قوية" من الماضي.

وأضاف جونسون "في أول تجربة كادت الخوذة أن تسقط. لم أكن أرغب في التوقف لكني اضطررت لذلك. قمت بتثبيت الخوذة بإحكام وبدأت أركز على الطريق والمنعطفات قدر الإمكان".

كان من المقرر أن يقطع جونسون، 5 لفات إلا أن طلعته الأولى انتهت مبكرا عندما واجه مشكلة انفصال الخوذة على الخطوط المستقيمة.

لكن مكلارين، سرعان ما ثبت حاجبًا زجاجيًا لمعالجة الوضع إذ أكمل جونسون طلعة ناجحة أطول بعد ذلك.

وقبل مغادرة جونسون للحلبة قطع ألونسو عدة لفات بسيارة ناسكار لموسم 2018 ليخوض تجربته الأولى بهذه السيارة.

ويأتي هذا الحدث الترويجي بعد يوم من السباق الأخير للإسباني ألونسو في فورمولا 1 في أبوظبي. وقطع ألونسو لفتين بسيارة فورمولا 1 قبل أن يسلمها إلى جونسون الذي قطع 28 لفة.

ورد السائق الأمريكي الجميل بعدما سلم سيارة ناسكار للسائق الاسباني.

وعبر السائقان عن إعجاب كل منهما بسيارة الآخر.