كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لممدوح طه في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخضع ممدوح طه، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لتدريبات علاجية للتخلص من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.
ويؤدي اللاعب تدريبات علاج طبيعي وتأهيل لتجهيزه للمباريات المقبلة، بعدما اشتكى من الإصابة في وقت سابق، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد لتجهيز اللاعب للعودة إلى حساباته الفنية من جديد، في إطار المباريات التي يخوضها ببطولة الدوري.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | تدريبات تأهيلية لممدوح طه في الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .