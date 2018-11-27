رياضة | تدريبات تأهيلية لممدوح طه في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لممدوح طه في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع ممدوح طه، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لتدريبات علاجية للتخلص من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويؤدي اللاعب تدريبات علاج طبيعي وتأهيل لتجهيزه للمباريات المقبلة، بعدما اشتكى من الإصابة في وقت سابق، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد لتجهيز اللاعب للعودة إلى حساباته الفنية من جديد، في إطار المباريات التي يخوضها ببطولة الدوري.