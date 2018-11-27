رياضة | الأهلي يؤدي مرانه غدًا بدون راحة استعدادًا لـ"بتروجت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤدي مرانه غدًا بدون راحة استعدادًا لـ"بتروجت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غدٍ الأربعاء بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة بتروجت التي تقام يوم السبت المقبل بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري العام.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري العام.

واختار محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، 20 لاعبا بالأمس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة اليوم.