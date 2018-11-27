الان تتابع اليوم.. بايرن ميونخ المتراجع أمام بنفيكا في أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يلتقي بايرن موينخ الألماني، اليوم، مع بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وربما تصبح مباراة اليوم، التي تنطلق في الساعة الحادية عشرة مساء، الأخيرة للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد تصريحات بهذا الاتجاه من رئيس النادي البافاري، أولي هونيس، الذي قال إن بوادر الإقالة تلوح بالأفق، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب التعادل المخيب لبايرن على أرضه أمام فورتونا دوسلدورف وصيف القاع بثلاثة أهداف لكل منهما.

ورغم أن الدوري تجاوز للتو جولته 12، إلا أن بايرن أزيح من على قائمة أقوى المرشحين للفوز هذا الموسم بدرع الدوري، وبات عمليا مهددا بفقدان اللقب الذي أحرزه في المواسم الستة الماضية، بعد أن بات في المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.

إلى ذلك الحين تتوالى التكهنات حول المرشح لقيادة سفينة البافري في حال إقالة نيكو كوفاتش، ومن أكثر الأسماء التي تبدو مناسبة أكثر لهذه المهمة، آرسين فينجر، الفرنسي الذي قاد آرسنال الانجليزي طيلة 22 عاما.

ويحسب صحيفة بيلد الواسعة الانتشار فإن فينجر البالغ من العمر 69 عاما من دون عقد، ما يعني أنه المدرب الوحيد من هذا الطراز الذي يمكن لبايرن التعاقد معه على الفور.

وكشفت بيلد، نقلاً عن مدير الكرة كارل هاينس رومينيغه، أن بايرن سبق له وأن حاول التعاقد مع المدرب الفرنسي في موسم 1990، إلا فينجر لم يرغب في ذلك.

وحسب معلومات أوردتها صحيفة زوددويتشه تسايتونغ، فإن إدارة النادي حاولت بشكل غير مباشر جسّ النبض لدى اللاعبين واستكشاف آراءهم حول مرشحين معنيين، لكن الصحيفة لم تحدد ما إذا كان آرسن فيجنر بينها.