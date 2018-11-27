موقع هندي: جحيم العمالة في قطر يفوق أية متعة لمونديال 2022

قال موقع صحيفة "سكرول" الهندية إن جحيم العمالة في منشآت كأس العالم في قطر فاقت أي متعة منتظرة لمونديال 2022.

ولفتت إلى أن الراتب الذي يتقاضاه عاملين من النيبال وبنجلادش منذ قدومهما إلى قطر قبل ثلاث سنوات لا يتجاوز 750 ريالا قطريا (ما يوازي 205 دولارات)، وهو الحد الأدنى للأجور في قطر.

ويعمل أكثر من 12 ألف عامل أجنبي في مشاريع مرتبطة ببناء المنشآت اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يحصلوا على تعويضات كبيرة تقدر بـ52 مليون ريال قطري (ما يعادل 14 مليون دولار)؛ بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية في أوطانهم الأصلية، من أجل تمكينهم من الحصول على عقود عمل في الدوحة.

وأشار الموقع الهندي إلى أن الضغوط الدولية المكثفة أجبرت "نظام الحمدين" مؤخرا على الإعلان عن إدخال بعض التعديلات على القوانين المنظمة لعمل الأجانب في قطر، متضمنة حدا أدنى للأجور، وإلغاء جزئيا لنظام تأشيرة الخروج الذي كان يلزم العمالة الوافدة بالحصول على تصريح من جهة العمل قبل مغادرة البلاد.