شكرا لقرائتكم خبر المقيرن يودع الاتحاد بعقد رعاية ضخم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كلف رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لؤي ناظر برئاسة نادي الاتحاد عقب قبوله استقالة نواف المقيرن من رئاسة النادي بعد خسارة العميد أمام الند التقليدي الأهلي 1 - 3 أمس الأول ضمن الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستمرار الفريق في آخر الترتيب برصيد نقطتين. وقال آل الشيخ إنه بناء على استقالة المقيرن وقبولها، تم تكليف لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، وحمد الصنيع نائبا للرئيس. وأرجع المقيرن استقالته إلى ظروفه الخاصة، مؤكدا أنه عمل ما في وسعه من أجل الاتحاد بصدق وأمانة، مشيرا إلى نجاح مجلسه في إغلاق الكثير من الديون والمشاكل. ووجه المقيرن رسالة إلى جمهور الاتحاد قال فيها «وعدتكم سابقا بأكبر عقد رعاية، ولله الحمد تم الانتهاء منها وبإذن الله سيتم التوقيع في الأيام المقبلة».

وتمنى المقيرن التوفيق والنجاح للرئيس المكلف لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع، مبينا أنه سيظل داعما للكيان الاتحادي، بدءا من الانتقالات الشتوية المقبلة.