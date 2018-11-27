شكرا لقرائتكم خبر المواجهات المباشرة خطر يهدد العميد بالهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

رغم تبقي 5 مباريات للاتحاد في الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و15 مباراة في الدور الثاني، إلا أن نتائج العميد في الجولات العشر الماضية وحصوله خلالها على نقطتين فقط، قربته كثيرا من دخول نفق الهبوط. وخسر الاتحاد أمس الأول أمام نده التقليدي الأهلي 1 - 3 ضمن الجولة العاشرة، وهي الخسارة الثامنة للفريق، فيما تعادل مرتين أمام الوحدة وأحد.

ويظهر ضعف موقف الفريق في المواجهات المباشرة حال تم الاحتكام إليها في تحديد الهابطين.

15 نقطة مطروحة في الدور الأول

وأمام الفريق 5 مباريات قبيل انقضاء مواجهات الدور الأول بمجموع 15 نقطة، إلا أن أمر حصوله عليها لا يبدو سهلا، كما أن منافسيه قد يسبقوه بعدد جيد من النقاط مما يؤزم موقفه، وتبقت للفريق في الدور الأول مواجهة الحزم خارج أرضه، والفيصلي على أرضه، والباطن خارج أرضه، والنصر على أرضه، وأخيرا الاتفاق خارج أرضه.

31 نقطة لتأمين الموقف

في نظام الدوريات العالمية تؤمن الفرق موقفها من الهبوط بطريقة (عدد الفرق مضروب في 2 + نقطة)، وحسابيا إذا ما استطاع الاتحاد الحصول على 31 نقطة فسيبتعد بشكل كبير عن خطر الهبوط.

الاتحاد يخسر المواجهات المباشرة

خاض الاتحاد 4 مواجهات أمام الفرق المنافسة له في سلم الترتيب، خسر ثلاث منها أمام القادسية والرائد على أرضه، وأمام الفيحاء خارج الأرض، بينما تعادل في واحدة أمام أحد على أرضه، وتبقى له مباراتان أمام الفيصلي والباطن.

حالة تزيد الخطر على الاتحاد

عام 2014 تساوى الاتفاق مع الشعلة في الرصيد نفسه، بل إنه استقبل أهدافا أقل من الشعلة بعد أن تساويا في عدد الأهداف المسجلة، حيث كان لكل منهما 30 هدفا، بينما استقبل الاتفاق 40 هدفا، مقابل 41 هدفا للشعلة، ومع ذلك ضمن الشعلة البقاء بتفوقه على الاتفاق في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما، حيث تعادلا سلبا في الدمام، بينما فاز الشعلة على ملعبه في الخرج برباعية نظيفة.

مواجهة الحزم حياة أو موت

سيحل الاتحاد في الجولة الـ11 المقبلة ضيفا على فريق الحزم، أحد المنافسين في دوامة الهبوط، وتستوجب المواجهة بالنسبة للاتحاد تحقيق النقاط الثلاث وتسجيل أول حالة فوز كطريق للخروج من الأزمة النفسية التي يعيشها الفريق هذا الموسم، وبالتالي تقليص الفارق النقطي مع منافسيه في المراكز المتأخرة.

آلية الصعود والهبوط

يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من دوري الأولى مباشرة

يهبط من دوري المحترفين أصحاب المراكز الـ14 و15 و16 مباشرة

مواجهة بين صاحب المركز الـ13 بدوري المحترفين، ورابع دوري الأولى (ذهاب وإياب) لتحديد بقاء صاحب المركز الـ13 أو صعود رابع الأولى

ترتيب الفرق من التاسع وحتى الـ16

9 الفيصلي

(12 نقطة)

10 الفيحاء

(11 نقطة)

11 القادسية

(10 نقاط)

12 الحزم

(10 نقاط)

13 الرائد

(8 نقاط)

14 الباطن

(8 نقاط)

15 أحد

(6 نقاط)

16 الاتحاد

(نقطتان)