السعودية تستضيف كأس العالم لليد 4 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

جرى أمس بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي والنائب الأول للاتحاد الدولي لكرة اليد جويل ديلبلانك، التوقيع على عقد استضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وتم التوقيع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بين رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، وجويل ديلبلانك.

وقبل ذلك استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي، جويل ديلبلانك في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتستضيف المملكة العربية السعودية ولمدة 4 أعوام مقبلة بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب».

وتعد بطولة «سوبر جلوب» لكرة اليد للأندية هي الأعلى تصنيفا بالعالم في اللعبة، حيث انطلقت النسخة الأولى منها عام 1997 بالنمسا، وتشارك في هذه البطولة 8 أندية تمثل قارات العالم الست، إضافة إلى ممثل للبلد المنظم وناد مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد.