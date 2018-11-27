الجائزة الأكبر بالعالم تعلن آل الشيخ الشخصية الرياضية العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الاتحادين العربي والتضامن الإسلامي، تركي آل الشيخ أمس بجائزة الشخصية الرياضية العربية، ضمن الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأعلن عن الفائزين خلال مؤتمر صحفي لمجلس أمناء الجائزة في دبي أمس، أزيح خلاله الستار عن الفائزين بكل فئات الجائزة التي تعد الأكبر في العالم، على صعيد قيمة الجوائز الرياضية وتعدد فئاتها.

وأرجع مجلس الأمناء اختيار آل الشيخ للجائزة نظرا لمبادراته التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في السعودية، بجانب نجاحه في استقطاب وتنظيم أحداث رياضية عالمية ودولية في السعودية، إضافة إلى تطويره الاتحاد العربي لكرة القدم ودعم بطولة زايد للأندية الأبطال بجوائز مالية ضخمة.

وعلق آل الشيخ على فوزه بالجائزة قائلا «أشكر بكثير من التقدير نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي جائزة الشخصية العربية الرياضية.. تشرفت بهذا الاختيار، فشكرا لسموه وللقائمين على الجائزة».

المتوجون بالجوائز

الشخصية الرياضية العربية

تركي آل الشيخ

الشخصية الرياضية المحلية

خليفة المبارك

الرياضي العربي المتميز

اللاعب محمد صلاح

أفضل رياضي عربي

لاعب الأثقال المصري محمد إيهاب

الرياضي المحلي

محمد البلوشي لحصده كأس العالم لفئة الدراجات النارية

الإداري المحلي

مناصفة بين ناصر المرزوقي وأسامة الشعفار

الفريق المحلي

طاقم التحكيم الإماراتي بكأس العالم 2018، والذي ضم محمد حسن، ومحمد الحمادي وحسن المهري

المؤسسة المحلية

القيادة العامة لشرطة دبي

الإداري العربي

السعودي مبارك السويلم لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا

المدرب العربي

المصرية نادية عبدالحفيظ

الفريق العربي

منتخب مصر للإسكواش للرجال

المؤسسة العالمية

الاتحاد الدولي للمصارعة

المؤسسة العالمية للجنة البارالمبية الوطنية،

اللجنة البارالمبية اليابانية

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