شكرا لقرائتكم الزمالك يراضى كهربا بزيادة عقده ويضمه للفئة الاولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو نادى الزمالك، على زيادة راتب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، وضمه للاعبى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة رغم توثيق عقود اللاعب الجديدة وارتباطه بعقد رسمى مع ناديه لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالى .

وعلى رغم نجاح الزمالك فى إنهاء أزمة عقد كهربا وتوثيق العقود التى تربط اللاعب بالنادى لمدة موسمين قادمين وعدم انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالى مثلما كان يقضى العقد القديم لكن قرر مسئولو القلعة البيضاء رفع راتبه السنوى وضمه للاعبى الفئة الأولى مثلما كان يرغب اللاعب قبل توثيق العقود .

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن قبل توثيق عقود كهربا طلب مسئولو النادى من اللاعب التجديد وتوقيع عقد آخر براتب مالى أعلى لكنه طلب التأجيل لنهاية الموسم وبعد التوثيق ومد عقده لموسمين إضافيين لا يزال النادى الأبيض لدى رغبته وسيقوم بتوقيع عقود أخرى مع كهربا براتب مالى أكبر حيث سيصل راتبه السنوى لـ 8 ملايين جنيه للمساواة مع زميله طارق حامد .