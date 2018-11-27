شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تتكفل بعلاج حمادة الصياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بقيادة عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة أنها ستتكفل بعلاج حكم منطقة الغربية حمادة الصياد، الذى أصيب فى حادث مرورى أثناء ذهابه لإدارة إحدى مباريات منطقة الغربية. وكان الحكم حمادة الصياد قد تعرض لحادث مرورى نتج عنه إصابته بكسر مضاعف، وهو ما جعل حكام منطقة الغربية يطالبون اللجنة الرئيسية بتحمل مصاريف علاجه، الأمر الذى قوبل بالموافقة والترحاب من جانب عصام عبد الفتاح مباشرة وكل أعضاء اللجنة.

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