شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على فرج ونور الطيب حكاية حب فى ملاعب الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة عظيمة رجل يؤمن بها، الزوجان على فرج ونور الطيب يكتبان قصة إنجاز تاريخى فى لعبة الإسكواش ببطولة أمريكا المفتوحة، إحدى سلسلة البطولات العالمية الكبرى.

لا أحد يتابع رياضة الإسكواش فى مصر ولم يعلم قصة حب الثنائى على فرج ونور الطيب الذى جمعهما القدر والإسكواش سويًا فى قصة حب وصلت إلى الزواج عام 2016 بعد حوالى ما يقرب من 15 عامًا فى قصة حب طويلة.

مثلما نجح الثنائى فى تتويج قصة حبهما بالزواج، فاستطاعا أيضًا أن ينجحا على صعيد البطولات وأن يتوجا بلقب بطولة أميركا المفتوحة والتى أقيمت فى جامعة دركسل بولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار أمريكى فى 2017 الماضى.