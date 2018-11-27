شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع "راتب" كهربا ويضمه للفئة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك، على زيادة راتب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق، وضمه للاعبى الفئة الأولى خلال الفترة المقبلة رغم توثيق عقود اللاعب الجديدة وارتباطه بعقد رسمى مع ناديه لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الحالى .

وعلى رغم نجاح الزمالك فى إنهاء أزمة عقد كهربا وتوثيق العقود التى تربط اللاعب بالنادى لمدة موسمين مقبلين وعدم انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالى مثلما كان يقضى العقد القديم، قرر مسئولو القلعة البيضاء رفع راتبه السنوى وضمه للاعبى الفئة الأولى مثلما كان يرغب اللاعب قبل توثيق العقود .

وكشف مصدر مطلع بالزمالك عن أن قبل توثيق عقود كهربا طلب مسئولو النادى من اللاعب التجديد وتوقيع عقد آخر براتب مالى أعلى لكنه طلب التأجيل لنهاية الموسم وبعد التوثيق ومد عقده لموسمين إضافيين لا يزال النادى الأبيض لدى رغبته وسيقوم بتوقيع عقود أخرى مع كهربا براتب مالى أكبر حيث سيصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه للمساواة مع زميله طارق حامد .