رياضة | مانشستر سيتي يسعى للثأر من ليون بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسعى للثأر من ليون بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب بارك أولمبيك ليون، في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على ليون صاحب المركز الثاني، بينما يحتل هوفنهايم الألماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وشاختار الأوكراني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج مانشستر سيتي للحصول على نقطة التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا ولتحقيق الفوز لضمان إنهاء مشواره في دور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة.