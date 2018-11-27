رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري العام.
ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بفارق عن 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني و9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
ويقع النادي الأهلي في المركز الأخير بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث خاض 6 مواجهات من أصل 16 مواجهة نظرا لارتباطه بمباريات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.
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