رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام المقاولون العرب في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

الدفاع : باسم علي – سعد الدين سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.

الوسط : حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب

الهجوم: صلاح محسن.