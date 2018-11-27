رياضة | يوفنتوس يصارع فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصارع فالنسيا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي يوفنتوس الإيطالي، نظيره فالنسيا الإسباني، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرغب اليوفي في تحقيق الفوز على فالنسيا من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة صدارة المجموعة الثامنة.

ويتصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين، على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث بـ 5 نقاط، فيما يحتل يانج بويز المركز الأخير بنقطة واحدة.