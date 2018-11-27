رياضة | النصر السعودي يحتج على قرار لجنة المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يحتج على قرار لجنة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استنكر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، رفض لجنة المسابقات تأجيل مباراته مع الوحدة في دوري المحترفين السعودي، لارتباطه بمواجهة مولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال.
وأوضح النصر أن "لجنة المسابقات رفضت الطلب بشكل مباشر، رغم تأجيل مباراة لاحد الفرق المنافسة (الهلال)"، لارتباطه بالمشاركة في البطولة العربية أيضاً، ما أثار تساؤل الجميع على رأسهم رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.
وأكدت إدارة النادي أن سبب رفض اللجنة كان لأن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأخير يوم لتحقيق المصلحة العامة، نافياً ما ذكرته لجنة المسابقات من أسباب حول عدم تأجيل اللقاء.
أشار النادي في بيانه، الذي نشره عبر حسابه على تويتر، إلى أن "تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المنافسة ولا يحقق تساوي الفرص مشدداً على إنه لا يشكك في الذمم ولكنه يبحث عن المساواة".
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