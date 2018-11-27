رياضة | الاتحاد المكسيكي يفرض غرامة جديدة على مارادونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المكسيكي يفرض غرامة جديدة على مارادونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم غرامة على الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، مدرب فريق دورادوس دي سينالوا، بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، لتصريحاته ضد التحكيم في الجولة الـ15 من المسابقة.

ولم تكشف اللجنة عن قيمة الغرامة الموقعة على مارادونا، الذي انتهك اللوائح الأخلاقية بحسبها.

واستاء مارادونا (58 عاما) من أداء الحكم أمام فريق أتلتيكو سان لويس، يوم 10 من الشهر الجاري، الذي قارنه بالأوروجوائي إدجاردو كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا في مونديال 1990 والمحتجز في المستشفى حاليا.

وقال "لا أحب أن يفوز الحكم علي، ليفوزوا علي في الملعب. لقد عاقب كل لاعبي فريقي، لا أريد التحدث عنه كثيرا، لا أريد تذكر كوديسال، لأنني لو واصلت الحديث سأقول الكثير من الحماقات".

وتعد العقوبة هي الثانية التي يتعرض لها مارادونا منذ وصوله لدكة سينالوا، بعد إيقافه لمباراة بعد طرده في ذهاب ربع نهائي دوري أبرتورا أمام مينيروس.

وسيعود فريق مارادونا لمواجهة أتلتيكو سان لويس يومي الخميس والأحد القادمين في نهائي مرحلة ذهاب الدوري (أبرتورا 2018).