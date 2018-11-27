رياضة | ريال مدريد ينهي صفقة لاعب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينهي صفقة لاعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل ريال مدريد، لاتفاق من أجل ضم لاعب مانشستر سيتي، الذي ينتهي عقده مع السيتزنز بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن اللاعب الإسباني الشاب إبراهيم دياز، رفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي، بسبب عدم حصوله على الفرص الكافية في الفريق الأول، كما أن ريال مدريد استطاع التوصل لاتفاق مع دياز، من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد سيضطر لدفع رسوم تعوض لمانشستر سيتي مقابل التوقيع مع اللاعب، لأنه لم يتجاوز الـ22 من العمر.