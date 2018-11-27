رياضة | الزمالك يغرم "عبدالغني" 100 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يغرم "عبدالغني" 100 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض مسؤولو الزمالك غرامة مالية على محمد عبدالغني مدافع الفارس الأبيض قدرها 100 ألف جنيه، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات عقب طرده أمام الإنتاج الحربى بالدوري.

وفاز الزمالك على الجونة بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس في الجولة السادسة عشر للدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق عن 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني و9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.