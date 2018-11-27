رياضة | "ماندي روز" النسخة المكررة من جولدست

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماندي روز" النسخة المكررة من جولدست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داستى رودز المعروف بجولدست والذي ذاع صيته فى السبعينات والثمانينات، بدء فى استخدام شخصية جولدست عندما التحق في wweعام 1995، تلك الشخصية التي تتسم بالأزياء والاضاءة الذهبية وموسيقى الناعمة وكأن عشاق المصارعة فى انتظار نجم هوليودى علي الوشك الدخول الى الحلبة.

هذه الشخصية تماثلها الى حد كبير في قسم السيدات التى تعلبها ماندى رودز، لذلك عملا كلا المصارعين في فريق الواحد من الموسم الأول للتحدي المختلط ولكنهما على رغم من تشكيلهما لفريق متناسق الا انهما لم يقدما نتائج قوية وخرجا سريعا.

جولدست في حواره الأخير لمح باقتراب موعد اعتزاله؛ خاصة أنه مقبل على الدخول لعامه الخمسين وكذلك الأصابات التي ألمت به والعملية الجراحية التي أجراها فى ركبتيه ، وعلي رغم من مسيرته الطويلة فوق حلبات المصارعة والتي استمرت لمدة ثلاثين عاما من العطاء الا أنه لم يفز ببطولات كثيرة ولم يحصل على دفعة قوية خلال مسيرته تؤهله لحمل لقب الأتحاد أو خوضه لمواجهات لا تنسى من ذاكرة المشاهدين واكتفى المسؤولين داخل الأتحاد بوضعه فى الفقرات الكوميدية وقسم الزوجي أغلب الوقت.

الغريب فى شخصية ماندى روز التي تماثل شخصية جولدست في طريقة الدخول والجسد الممشوق والابتسامة البراقة وعدم افتعال المشاكل خلف الكواليس الا أنها يصادفها نفس المصير من تهميش سواء من مواجهات قليلة تخوضها خلال العام والاصابات التي تعطلها عن ابراز افضل ما لديها، فيكتفي المسؤولين بأعطائها ادوار هامشية كل فترة.

في نهاية نحن نقدم جرس تنبيه لفريق الابداع داخل الأتحاد بضرورة الدفع بماند، فهي ما زالت في مقتبل عمرها، وأيضا دخلت أول مسابقة لللياقة البدنية في عام 2013، واحتلت المركز الأول في عالم كمال الاجسام اللياقة البدنية والأزياء في مدينة بوسطن، كما توجت في 2014 بطلة عالم الجمال وكمال الاجسام والبيكيني، والاستفادة منها في شخصيات مكروهة فى قسم سماكدوان؛ خاصة بعد اصابة بيكى لينش.