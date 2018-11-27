اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن اعتماد الانتخابات التكميلية

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جدة - عمرو شويل حسم اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة الجدل بشأن اعتماد الانتخابات التكميلية التى أجريت يوم 30 أكتوبر الماضى وذلك عقب تزايد الشائعات الخاصة بوجود أزمة نتيجة عدم قيام اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب عدم اعتماد النتيجة التى فاز فيها الثنائى أحمد شوبير ودينا الرفاعى. ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد فإن المهندس هاني أبوريدة اعتمد نتيجة الانتخابات بداعى أن لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة تمنح الجبلاية الحق فى اعتماد النتيجة دون انتظار اللجنة الأوليمبية وذلك ليصبح الثنائى المنتخب من حقهما ممارسة عملهما داخل مقر اتحاد الكرة دون أية مشكلات. وتزايدت خلال الأيام الماضية شائعات بشأن رفض اللجنة الأوليمبية اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التكميلية والجمعية العمومية العادية التى تم خلالها اعتماد ميزانية الجبلاية، وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل اتحاد الكرة بإعتماد النتيجة والتأكيد أن الجبلاية لائحتها تختلف عن لوائح الاتحادات الأخرى وتمنح اتحاد الكرة الحق فى اعتماد النتيجة دون انتظار قرار اللجنة الأوليمبية.

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