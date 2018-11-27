شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الأفريقي والعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لمواصلة مشواره المحلي، وبالتحديد فى بطولة الدورى العام، عندما يواجه المقاولون العرب على ملعب السلام فى تمام الساعة السابعة مساءً، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.

ويقود الأهلى فى مباراة المقاولون العرب فنيًا محمد يوسف بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع الفريق الأحمر للبطولة العربية من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، ومن قبلها خسارة الفريق الأحمر للأميرة الأفريقية، وجاء باقى تشكيل جهاز الأهلى الذى يظهر لأول يظهر فى ملعب السلام كالتالي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامى قمصان مدربًا عامًا، عادل مصطفى مدربًا مساعدًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.

ويحاول محمد يوسف تسجيل انطلاقة قوية بعد العودة للمنافسات المحلية، أملاً فى دخول سباق المنافسة على بطولة الدورى العام مع الزمالك وبيراميدز، ومن المقرر أن يعتمد يوسف على قوام الفريق الذى لعب بشكل منتظم مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، وذلك خلال مواجهة الذئاب باستثناء استبعاد اللاعبين المصابين الذين يتعذر مشاركتهم فى اللقاء، حيث يعود شريف إكرامى لحراسة مرمى الأهلى أمام المقاولون لتعويض غياب المصاب محمد الشناوى، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى وباسم على الذى يشارك لتعويض الثنائي المصاب أحمد فتحى ومحمد هاني، وفى الوسط يلعب الثنائى حسام عاشور وهشام محمد، وعلى الأطراف أحمد حمودى وإسلام محارب، فيما يقود الهجوم الثنائي وليد سليمان ومروان محسن الذى سيشارك على حساب المصاب وليد أزارو.

في المقابل يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستمرار صحوة الفريق التى بدأها منذ استلام المدير الفنى مقاليد الحكم وتحقيقه لثلاث انتصارات متتالية دفعت بالفريق للمركز السابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعدما كان يقبع فى مؤخرة الترتيب .

وقد قام محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون وعضو مجلس الإدارة بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم باستمرار الانتصارات واستغلال حالة الأهلى وتحقيق الفوز عليه للتقدم خطوة كبيرة نحو المربع الذهبى فى ظل النتائج السلبية التى يحققها الأندية المنافسة .

من المتوقع أن يخوض المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من حسن شاهين فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال أحمد الشيمى ومحمد سمير وإبراهيم عادل وحسن الشامى وفى الوسط إبراهيم صلاح ومحمد سوسته وولويس أدواردو وأحمد محمود طيطة وفى الهجوم أحمد على كامل ومحمد طلعت .