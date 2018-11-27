شكرا لقرائتكم الزمالك يغرم محمد عبد الغنى 100 ألف جنيه بعد واقعة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك فرض غرامة مالية مغلظة مقدرها 100 ألف جنيه على محمد عبد الغنى مدافع الفريق بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات عقب طرده خلال مباراة الإنتاج الحربى بالدورى لدخوله فى مشاهده مع محمد ماجد أونش لاعب الفريق العسكرى خلال الدقائق الأخيرة. وبالفعل قام مسئولو الزمالك بإخطار اللاعب بتطبيق العقوبة خاصة أن طرده جاء بسبب خطأ من جانبه وانفعاله بشكل مبالغ فيه مما أدى لخسارة الفريق لجهوده فى 3 مباريات وهو ما أثر بالسلب على مستوى الفريق خاصة مع إصابة محمود الونش فى نفس التوقيت .

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