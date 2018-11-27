شكرا لقرائتكم محمود عبد العزيز يعود لتشكيلة الزمالك أمام الاتحاد بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك لتشكيلة فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الجمعة المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 للبطولة العربية لتعويض غياب طارق حامد للإيقاف للحصول على إنذارين. غاب زيزو عن تشكيلة الزمالك فى مباراة الجونة فى الجولة الـ16 للدورى بالأمس لعودة التونسى فرجانى ساسى للمشاركة على حسابه بجوار طارق حامد لكنه سيعود أساسيا مرة أخرى لتعويض غياب الأخير أمام زعيم الثغر .

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