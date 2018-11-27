شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد وكأس العالم 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى لكرة اليد، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخى مع شركة بريزنتيشن، لكل أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التى تحتضنها مصر عام 2021، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.

ويحضر المؤتمر مجلس إدارة إتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن بالإضافة إلى المنتخب الوطنى لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفنى والإداري.

وتبدأ وقائع المؤتمر فى الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى .