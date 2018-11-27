شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد فوز شوبير ودينا بدون موافقة اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، الجدل بشأن اعتماد الانتخابات التكميلية التى أجريت يوم 30 أكتوبر الماضى، وذلك عقب تزايد الشائعات الخاصة بوجود أزمة نتيجة عدم قيام اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب باعتماد النتيجة التى فاز فيها الثنائى أحمد شوبير ودينا الرفاعى.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد فإن المهندس هانى أبو ريدة اعتمد نتيجة الانتخابات بداعى أن لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة تمنح الجبلاية الحق فى اعتماد النتيجة دون انتظار اللجنة الأولمبية، وذلك ليصبح الثنائى المنتخب من حقهما ممارسة عملهما داخل مقر اتحاد الكرة دون أية مشكلات.

وتزايدت خلال الأيام الماضية شائعات بشأن رفض اللجنة الأولمبية اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التكميلية والجمعية العمومية العادية التى تم خلالها اعتماد ميزانية الجبلاية، وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل اتحاد الكرة باعتماد النتيجة والتأكيد على أن الجبلاية لائحتها تختلف عن لوائح الاتحادات الأخرى وتمنح اتحاد الكرة الحق فى اعتماد النتيجة دون انتظار قرار اللجنة الأولمبية.