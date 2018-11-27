شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقيد 24 لاعباً بقائمة دورى الأبطال الإفريقى بينهم الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة لاعبيه، تحضيرا للمشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال أفريقيا، القائمة ضمت 24 لاعب وجاءت كالتالى.. حراسة المرمى.. عصام الحضري – محمد فوزي – محمد مجدي. خط الدفاع .. أحمد أيمن – علاء عبد العظيم- باهر المحمدي – محمود متولي – محمد هاشم – ريتشارد بافور – محمد مجدي – طارق طه. خط الوسط .. عماد حمدي – حسني عبد ربه – محمد صادق – نادر رمضان – عمر الوحش – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – محمد الضرف – محمد الشامي – لسعد الجزيري – كريم بامبو. خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا- شكري نجيب. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة ماسيجير نيجوزى البوروندى غدا الأربعاء، لحساب جولة الذهاب بالدور التمهيدى الأول للبطولة القارية.

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