شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه غرامة على "عبد الغنى" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك فرض غرامة مالية مغلظة مقدرها 100 ألف جنيه على محمد عبد الغنى مدافع الفريق، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات عقب طرده خلال مباراة الإنتاج الحربى بالدورى، لدخوله فى مشاهده مع محمد ماجد أونش لاعب الفريق العسكرى خلال الدقائق الأخيرة.

وبالفعل قام مسئولو الزمالك بإخطار اللاعب بتطبيق العقوبة خاصة أن طرده جاء بسبب خطأ من جانبه وانفعاله بشكل مبالغ فيه، ما أدى لخسارة الفريق لجهوده فى 3 مباريات وهو ما أثر بالسلب على مستوى الفريق خاصة مع إصابة محمود الونش فى نفس التوقيت .