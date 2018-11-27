رياضة | بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

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يفتح استاد السلام بالقاهرة أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والمقاولون العرب يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

ودع الشياطين الحمر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل (1-1) مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد "زعبيل" بالإمارات فى إياب دور الـ16 من البطولة، وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للأحمر في فترة قصيرة بعد لقب دوري أبطال إفريقيا 2018 على يد الترجي، وسيحاول المارد الأحمر في اللقاء ضد أبناء عثمان أحمد عثمان خطف الثلاث نقاط لتحسين الأوضاع في ظل النتائج السيئة الذي قدمها الفريق مؤخرًا.

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيكون اللقاء ضد المقاولون العرب هو الأول للمدرب المؤقت محمد يوسف، والذي تولى مسئولية الأهلي خلفاً لباتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد الخروج من البطولة العربية على يد الوصل، وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 على يد الترجي التونسي.

سيغيب عن القلعة الحمراء في المباراة ضد عثمان أحمد عثمان الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي والحارس الأول للفريق محمد الشناوي بسبب إصابته في العضلة الضامة، كذلك قد يغيب عمرو السولية لعدم اكتمال جاهزيته قبل المباراة رغم إنهاء برنامجه العلاجي والبدء في البرنامج التأهيلي، وكانت الأخبار قد أشارت إلى غياب وليد أزارو عن مران الأحد بسبب تورم وجه قدمه، لكن طبيب الفريق أكد أنه سيعمل على لحاقه باللقاء رفقة أحد الظهيرين الأيمنين المصابين أحمد فتحي ومحمد هاني، وجدير بالذكر أن الأخير هو الأقرب للحاق باللقاء.

عاد نجم الأهلي الأول وليد سليمان للتدريبات سريعاً بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي شعر بها يوم السبت، وبالتأكيد سيقود الشياطين الحُمر للخروج من استاد السلام بالثلاث نقاط، وتشير بعض الأخبار إلى أن المدرب الجديد محمد يوسف بدأ في تجهيز مؤمن زكريا للعودة من جديد للتشكيل الأساسي للفريق، بعد خروجه منه في عهد كارتيرون.

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - محمد هاني

حسام عاشور - هشام محمد

مؤمن زكريا - وليد سليمان - إسلام محارب

وليد أزارو

موعد مباراة الاهلي والمقاولون

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .