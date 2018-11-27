صحيفة : الأموال القطرية تفسد الدوري الفرنسي لكرة القدم

علقت صحيفة "أراب نيوز" السعودية على فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على تولوز 1-0 يوم السبت الماضي ليحقق الفوز بجميع مبارياته في الدوري حتى الآن، قائلة أن النادي المملوك للقطريين ضمن الفوز بالدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه.

وتساءلت الصحيفة حول مسؤولية الأموال القطرية عن إفساد كرة القدم الفرنسية، مؤكدا أن العديد من المشجعين لديهم مشكلة مع الطريقة التي تغيرت بها كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية مثل نوتنغهام فوريست التي فازت ببطولتين أوروبيتين، لم يعد لها فرصة لاستعادة مجدها، مستدركة أنه لم يسبق أبداً أن شوهد التأثير المفسد للأموال بشكل صارخ مثلما يوجد في باريس سان جيرمان.

كما أوضحت الصحيفة أن دوري الدرجة الأولى الفرنسى كان من أكثر الدوريات تنافسية في العالم من عام 2008 إلى عام 2012، حيث كان هناك خمسة أبطال مختلفين، والآن هو عبارة عن مسابقة يتنافس فيها الجميع للحصول على المركز الثاني.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الرياضة تدور حول المنافسة، ولكن الأموال القطرية قضت على أي احتمال قائم لهذه المنافسة.