شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يدير مباراة الأهلى والمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر للدوري المصرى الممتاز.

ويعاون جهاد جريشة فى إدارة مباراة الأهلى والمقاولون كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وسمير جمال مساعد ثانى ، وأحمد عبد الله حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدى وصبحى العمراوي حكماً خامساً.