شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تتكون من 20 لاعبآ لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام ، وجاءت القائمة كالتالي:

شريف اكرامي ، علي لطفي، باسم علي، حسام عاشور، هشام محمد، ايمن اشرف، وليد سليمان، ميدو جابر ، احمد الشيخ ، احمد حمودي، اسلام محارب، مروان محسن، صبري رحيل سعد سميرر، صلاح محسن، اكرم توفيق، محمد شريف ، كريم نيدفيد، ساليف كوليبالي وناصر ماهر