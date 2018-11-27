شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لحل أزمة الجبهة اليمنى قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود، طبيب الأهلى إن أحمد فتحى ومحمد هاني، ثنائى الجبهة اليمنى، اقتربا من إعلان جاهزيتهما للعودة بشكل طبيعى للتدريبات الجماعية.

وأضاف طبيب الأهلى أن الثنائى ينفذ فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجهما التأهيلي، للتعافى من الإصابة مؤكدًا أن فرص لحاقهما بمباراة بتروجت السبت المقبل قائمة.

يذكر أن أحمد فتحى يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية التى تعرض لها فى مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا؛ فى حين يعانى محمد هانى من الإصابة فى الرباط الخارجى بمفصل الكاحل والتى تعرض لها فى لقاء الترجى التونسى فى إياب بطولة أفريقيا.