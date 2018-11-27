شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بديل طارق حامد فى تشكيل الزمالك بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، لتشكيلة فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الجمعة المقبلة فى إطار إياب دور الـ16 للبطولة العربية، لتعويض غياب طارق حامد للإيقاف للحصول على إنذارين.

وغاب زيزو عن تشكيلة الزمالك فى مباراة الجونة فى الجولة الـ16 للدورى بالأمس لعودة التونسى فرجانى ساسى للمشاركة على حسابه بجوار طارق حامد لكنه سيعود أساسيًا مرة أخرى لتعويض غياب الأخير أمام زعيم الثغر .