شكرا لقرائتكم خبر عن من يعوض ليندمان فى معسكر الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف الهولندي مايكل ليندمان مخطط احمال الأهلي السابق، عن التواجد في معسكر الفريق الأحمر المقام حاليآ في احد الفنادق، قبل مواجهة المقاولون العرب اليوم، وذلك بعد صدور قرار بإقالته. وقرر مسئولو الأهلي اصطحاب حسين عبد الدايم مدرب الأحمال المساعد لأول مرة فى معسكر الفريق حاليآ للاشراف علي الجانب البدني قبل مواجهة الذئاب. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد السلام الدولي.

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