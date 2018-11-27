رياضة | عاجل .. موعد مباراة مانشيستر يونايتد ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. موعد مباراة مانشيستر يونايتد ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي لحسم تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، عندما يواجه فريق يونج بويز على ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.

مانشيستر يونايتد يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف فريق يوفنتوس الإيطالي المتصدر برصيد 9 نقاط، ويتواجد فالنسيا الإسباني في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل يونج بويز المجموعة برصيد نقطة واحدة.

فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يتطلع لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مباراته ضد يونج بويز مساء الثلاثاء، خاصة وأن الفوز بهذه المباراة ، سيضمن للفريق التأهل مبكراً للدور الثاني قبل لعب الجولة السادسة، لكن بشرط تعادل يوفنتوس مع فالنسيا في الجولة ذاتها.

تنطلق مباراة برشلونة وآيندهوفين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، وستذاع المباراة عبر فضائية bein sports hd 2

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