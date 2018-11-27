رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تشير عقارب الساعة إلي العاشرة مساء الأربعاء 28 نوفمبر الجاري، سوف تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "حديقة الأمراء" لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي باريس سان جيرمان، وضيفه ليفربول الانجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه فى مبارتان وخسارته فى مباراتان متساوياً فى النقاط مع فريق نابولي الإيطالي الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوزه فى مباراة وتعادله فى اثنين وخسارته فى واحده أمام الريدز.

ويتطلع فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الصعود لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، والذي توج بلقب "الوصافة" بها في نسخة الموسم الماضي.

ستقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر خدمة البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.