رياضة | عاجل – موعد مباراة ريال مدريد ضد روما في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل – موعد مباراة ريال مدريد ضد روما في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق رومال الإيطالي نظيره ريال مدريد الاسباني ، في تمام العاشرة مساء الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك علي إستاد "الأولمبيكو" معقل ذئاب روما، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق روما الإيطالي صاحب المركز الثاني، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأن الوصول للنقطة 12 يعني الصعود رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

ويرغب المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد مواصلة الانتصارات رفقة الملكي بعدما حقق نتائج جيدة رفقة الفريق المدريدي منذ تولي القيادة الفنية للفريق عقب رحيل جولين لوبيتيجي، و يأمل المدرب في قيادة الريال للصعود لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ستقام مباراة ريال مدريد ضد روما، علي ملعب "الأولمبيكو" في تمام العاشرة بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 1 – bein sports HD 1، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.

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