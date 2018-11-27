رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد روما في دوري أبطال أوروبا اليوم 27-11-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد روما في دوري أبطال أوروبا اليوم 27-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد الاسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق روما الإيطالي، في تمام العاشرة مساء الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك علي إستاد "الأولمبيكو" معقل ذئاب روما، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يتقاسم ريال مدريد وروما الإيطالي صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وإن كان الملكي يتفوق بفارق الأهداف، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأن الوصول للنقطة 12 يعني الصعود رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

ويتطلع سولاري مدرب ريال مدريد لمواصلة الانتصارات رفقة الملكي بعدما حقق نتائج جيدة رفقة الفريق المدريدي منذ تولي القيادة الفنية للفريق عقب رحيل جولين لوبيتيجي، و يأمل المدرب الارجنتيني في قيادة الريال للصعود لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ستقام مباراة ريال مدريد ضد روما، علي ملعب "الأولمبيكو" في تمام العاشرة بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس إتش دي 1 – bein sports HD 1، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.

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